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IRAK'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: TÜRKİYE DEVAM ETTİRECEKTİR


IRAK'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: TÜRKİYE DEVAM ETTİRECEKTİR
Tarih : 21 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : Irak'tan Kritik Açıklama: Türkiye Devam Ettirecektir(9/10)6


Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk  askerlerinin çekileceğine dair basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmede  bulunan Caferi, "İlişkilerin güçlenmesi, Irak'ın güvenliği ve egemenliğine saygı  ile DAEŞ terörüyle mücadele kapsamında doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz"  ifadelerini kullandı.

 

"Türkiye ile en güçlü ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz" diyen  Caferi, "Irak-Türkiye ilişkilerini ve en önemlisi stratejik ilişkileri 2003'ten  beri inşa ettik. Fakat Irak'ın egemenliğine dokunulursa konu değişir. Çünkü bize  göre Irak'ın egemenliği her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.

 

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin daha önce Türkiye ziyaretinde  destek talep etmesi üzerine Peşmerge ve yerel grupların eğitimi için Musul'a  bağlı Başika bölgesine gönderilen Türk birliği, 4 Aralık'ta nöbet değişimi yapmış  ve 150 askerle birlikte yaklaşık 25 tank da bölgeye intikal etmişti.








Etiketler: Irak  Tan  Kritik  Açıklama  Türkiye  Devam  Ettirecektir    haber

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