

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk askerlerinin çekileceğine dair basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Caferi, "İlişkilerin güçlenmesi, Irak'ın güvenliği ve egemenliğine saygı ile DAEŞ terörüyle mücadele kapsamında doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.







"Türkiye ile en güçlü ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz" diyen Caferi, "Irak-Türkiye ilişkilerini ve en önemlisi stratejik ilişkileri 2003'ten beri inşa ettik. Fakat Irak'ın egemenliğine dokunulursa konu değişir. Çünkü bize göre Irak'ın egemenliği her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.







Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin daha önce Türkiye ziyaretinde destek talep etmesi üzerine Peşmerge ve yerel grupların eğitimi için Musul'a bağlı Başika bölgesine gönderilen Türk birliği, 4 Aralık'ta nöbet değişimi yapmış ve 150 askerle birlikte yaklaşık 25 tank da bölgeye intikal etmişti.