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ırak'tan izinsiz musul'a müdahale ülkeye saldırı sayılır

IRAK'TAN İZİNSİZ MUSUL'A MÜDAHALE ÜLKEYE SALDIRI SAYILIR

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'tan izin almadan Musul'a müdahale etmesinin ülkeye saldırı sayılacağını söyleyerek gerekirse kendilerini savunacaklarını belirtti. DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi ise operasyondan beri ilk kez sesli mesaj yayınladı.

Tarih : 03 Kasım 2016, 08:17
Puan Ver : Irak'tan İzinsiz Musul'a Müdahale Ülkeye Saldırı Sayılır(7/10)7


Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'tan izin almadan Musul'a müdahale etmesinin ülkeye saldırı sayılacağını söyleyerek gerekirse kendilerini savunacaklarını belirtti. DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi ise operasyondan beri ilk kez sesli mesaj yayınladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak harekatı hakkında açıklamalar yapan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, “Irak'ın egemenliğine ve halkının iradesine saygı göstermeden, zorla girmeyi tercih ettiğiniz işin tek adı saldırıdır. Ve sonunda her saldırı ulusal bir eylem ile karşılaşır ve tüm şeriat kanunlarına göre hakkını, ırzını, malını, kanını savunarak ölenler, şehit ölürler. Çünkü bu bir savunmadır ve saldırıyı gerçekleştiren biz değiliz" diye konuştu.



Irak devlet televizyonu El Irakiye'de yayınlanan konuşmada, İbadi, Türkiye'yle savaşmak istemediklerini, ancak gerekirse kendilerini savunacaklarını söyleyerek, "İki komşu devlet arasında savaş olursa bu savaşta iki devletin de karı olamaz, çünkü bu savaş uzak bir ülke ile değil. Çatışma ve anlaşmazlıklar devam ederse iki halkın da kaybı olur ve her iki ülke zarar görür. Bu yüzden savaşa istekli değiliz" dedi.



Bazı ülkelerin Türkleri kendilerine karşı tahrik ettiğini belirten İbadi, iki devletli birbirine salmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.








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