

Irak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ile gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. PKK'ya destek verdiği kanıtlanan HDP'lilerin tutuklanması üzerine açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullatif Cemal Reşid, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.







"Tutukluluk hallerinin son bulmasını istiyoruz"



Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin yayın kuruluşu Rudaw tarafından yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye yönetiminin, Kürt partilerinin bazı parlamenter ve yöneticilerine yönelik baskıcı tutumunu en sert şekilde kınıyoruz. Bu antidemokratik tutumlar, mücadele yürüten Kürtlere karşı yeni bir şey değil.







Bu baskıcı tutumu kınıyor, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve diğer parlamenterlerin tutukluluk hallerinin son bulmasını istiyoruz.







Ayrıca Türkiye'den, Irak topraklarındaki güçlerini çekmesini, Irak'ın içişlerine karışmaya son vermesini istiyoruz."







kaynak:yenişafak