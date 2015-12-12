

Irak, BM Güvelik Konseyi'ne mektupla başvurarak, Türk askerlerinin Irak'tan bir an önce koşulsuz olarak çekilmesini talep etti. Irak'ın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Ali el-Hakim tarafından BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na sunulan mektupta, Türk askerlerinin Irak'ta bulunmasının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğu savunularak, Konsey'den, Türk askerlerinin Irak topraklarından çekilmesi ve bir daha Irak'ın egemenliğini ihlal etmemesini Türkiye'den talep etmesi istendi. Mektupta, sorunun diplomatik yollarla ve iki ülke arasında diyalogla çözülmesi için Irak'ın çaba gösterdiği ancak "Türkiye'nin askerlerini çekme konusunda ikna edilemediği" iddia edildi.