IRAK'TAN BARZANİ'Yİ BYPASS EDECEK HAMLE! PETROL BORU HATTINI ONARMAYA BAŞLADI
Irak, bağımsızlık referandumu sonrası Kürt bölgesini bypass edecek petrol boru hattını onarmaya başladı.
Irak yönetimi, tartışmalı Kuzey Irak referandumunun ardından Kürt yönetimine karşı adımlarını sürdürüyor.
PETROL BORU HATTINI BYPASS EDECEK
Irak, Kürt bölgesinden Türkiye'ye uzunan petrol boru hattını bypass etmeye hazırlanıyor. Bağdat bunun için varolan başka bir hattı onarmaya başlayacağını duyurdu.
TALİMAT PETROL BAKANI'NDAN
Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi
İHRACAT HEDEFİ GÜNDE 400 BİN VARİL
Irak, Kerkuk-Ceyhan boru hattıyla ihracatı günde 400 bin varile yükseltmeyi hedefliyor.
BAŞBAKAN, SADECE BAĞDATLA ÇALIŞILMASINI İSTEMİŞTİ
Öte yandan, dün, Irak Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Kurulu, IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istemişti.
ŞİMDİYE KADAR ATILAN EN CİDDİ ADIM
25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetimi Mesut Barzani'yi hedefleyen bir dizi yaptırımı hayata geçirmiş durumda. Petrol boru hattının onarılması, bugüne kadar gerçekleşmiş en ciddi adım olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ardahan Üniversitesi'den Tehlikeli Gerginlik: 13 Gözaltı
- Kaza Geçirdi, 10 Gün Yoğun Bakımda Kaldı Sonra Rusça Konuşmaya Başladı
- Thy Uçağının 12 Bin Metrede Yıldırımın İçinden Geçtiği Anlar Kamerada
- Mahkeme Kararı Bozdu! Enis Berberoğlu, Mit Tır'ları Davasında Yeniden Yargılanacak
- Muğla'da Kaçan 2 Teröristten Biri, Kıstırıldığı Evde Kendini Patlattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Malaga'da Sürekli Hatalı Goller Yiyen Cenk Gönen: Torpille Gitmedim
- İngiliz Ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun İçin 22 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
- 22 Yaşındaki Futbolcu, Kendisini Oyundan Alan Hocasına Yumruk Attı
- Ampute Millilerin Attığı Gol Galatasaraylı Gomis'i Coşturdu
- Futbol Yazarı Uğur Meleke: Burak Yılmaz'ın Aldığı Prim, Engelli Bütçesinden Daha Fazla
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
- Abd Büyükelçisi Vize Krizine Açıklık Getirdi: Çalışanımızı Tutukladığınız İçin!
- Mısır'da 2012'de Kaldırılan Dgm'ler, Yeniden Göreve Başladı!
- Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar