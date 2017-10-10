Irak yönetimi, tartışmalı Kuzey Irak referandumunun ardından Kürt yönetimine karşı adımlarını sürdürüyor.

PETROL BORU HATTINI BYPASS EDECEK

Irak, Kürt bölgesinden Türkiye'ye uzunan petrol boru hattını bypass etmeye hazırlanıyor. Bağdat bunun için varolan başka bir hattı onarmaya başlayacağını duyurdu.

TALİMAT PETROL BAKANI'NDAN

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi

İHRACAT HEDEFİ GÜNDE 400 BİN VARİL

Irak, Kerkuk-Ceyhan boru hattıyla ihracatı günde 400 bin varile yükseltmeyi hedefliyor.

BAŞBAKAN, SADECE BAĞDATLA ÇALIŞILMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan, dün, Irak Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Kurulu, IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istemişti.

ŞİMDİYE KADAR ATILAN EN CİDDİ ADIM

25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetimi Mesut Barzani'yi hedefleyen bir dizi yaptırımı hayata geçirmiş durumda. Petrol boru hattının onarılması, bugüne kadar gerçekleşmiş en ciddi adım olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: haberinburada