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ırak'taki olaylar

IRAK'TAKİ OLAYLAR

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Türkmen Amirli kasabasındaki iki köye terör örgütü DAEŞ'in saldırması sonucu çıkan çatışmada 1 polis müdürünün öldüğü, 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:29
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Irak'ın Salahaddin iline bağlı Türkmen Amirli kasabasındaki iki köye terör örgütü DAEŞ'in saldırması sonucu çıkan çatışmada 1 polis müdürünün öldüğü, 5 polisin yaralandığı bildirildi.



Terör örgütü DAEŞ ile birkaç saat boyunca yoğun çatışmaların yaşandığını kaydeden Abdul, saldırıya maruz kalan her iki köye çok sayıda askeri güç takviyesi yapıldığını aktardı.



DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdikten sonra, Türkmen Amirli kasabasını yaklaşık iki ay kuşatma altına almıştı.








Etiketler: Irak  Taki  Olaylar    haber

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