IRAK'TA YAPILACAK BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU İÇİN 3 DİLDE PUSULA BASILDI
Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumunun oy pusulaları Kürtçe, Arapça ve Türkçe olarak hazırlandı.
Irak'taki bölgesel Kürt yönöteminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumun oy pusulası hazırlanarak basıldı. Kürtçe, Arapça ve Türkmenler için Türkçe dilinin kullanıldığı oy pusulasında, Kerkük'ün de içinde bulunduğu ve tartışmalı bölge olarak adlandırılan bölgelerinde referandumu kapsadığı belirtildi.
PUSULALARI 3 DİLDE HAZIRLADILAR
Erbil merkmezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'nin haberine göre Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim pusulası hazırlandı. Arapça, Kürtçe ve Türkmenler için Türkçe dillerinin kulanıldığı oy pusulasında, "Kürdistan bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?" deniliyor. Pusulanın altında merkezi Irak hükümütenin bayrağının bulunduğu bölgeye, 'Hayır', Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının bulunduğu bölgeye de 'Evet' işareti konuldu.
ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Ankara, referandum için olumsuz görüş bildirmiş ve yapılmasının uygun olmayacağını bildirmişti.
Kaynak: haberinburada
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