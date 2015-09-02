

Irak'ta Türk işçiler karçırıldı. Iraklı yetkililer: Bağdat'ta üniformalı ve maskeli kişiler 16 Türk işçiyi kaçırdı.



Iraklı yetkililer, söz konusu 16 kişinin, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde spor kompleksi inşa eden Türk şirketi tarafından çalıştırılan işçi ve mühendisler olduğunu belirtti.