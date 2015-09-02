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Irak'ta Türk işçiler kaçırıldı!

IRAK'TA TÜRK İŞÇİLER KAÇIRILDI!

Irak'ta Türk işçiler karçırıldı. Iraklı yetkililer: Bağdat'ta üniformalı ve maskeli kişiler 16 Türk işçiyi kaçırdı.

Tarih : 02 Eylül 2015, 10:38
Puan Ver : Irak'ta Türk İşçiler Kaçırıldı!(7/10)4


Irak'ta Türk  işçiler karçırıldı. Iraklı yetkililer: Bağdat'ta üniformalı ve maskeli kişiler 16 Türk işçiyi kaçırdı.



Iraklı yetkililer, söz konusu 16 kişinin, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde spor kompleksi inşa eden Türk şirketi tarafından çalıştırılan işçi ve mühendisler olduğunu belirtti.








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