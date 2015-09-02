IRAK'TA TÜRK İŞÇİLER KAÇIRILDI!
Irak'ta Türk işçiler karçırıldı. Iraklı yetkililer: Bağdat'ta üniformalı ve maskeli kişiler 16 Türk işçiyi kaçırdı.
Irak'ta Türk işçiler karçırıldı. Iraklı yetkililer: Bağdat'ta üniformalı ve maskeli kişiler 16 Türk işçiyi kaçırdı.
Iraklı yetkililer, söz konusu 16 kişinin, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde spor kompleksi inşa eden Türk şirketi tarafından çalıştırılan işçi ve mühendisler olduğunu belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar