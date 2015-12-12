

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını protesto eden bir grup başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda Türk bayrağı yaktı.



Bağdat'ın yanısıra dün Basra, Meysan ve Babil'de yolsuzluğa karşı düzenlenen kalabalık gösterilerde Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi de protesto edildi, Ankara'nın askerlerini çekmesi istendi.