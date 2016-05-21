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ırak'ta sadr yanlısı eylemciler yeşil bölgeyi bastı: 4 ölü, 90 yaralı

IRAK'TA SADR YANLISI EYLEMCİLER YEŞİL BÖLGEYİ BASTI: 4 ÖLÜ, 90 YARALI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri çok sıkı korunan Yeşil Bölge'ye giren hükümet karşıtı protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullandı. Protestolarda 4 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi de yaralandı.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 13:20
Puan Ver : Irak'ta Sadr Yanlısı Eylemciler Yeşil Bölgeyi Bastı: 4 Ölü, 90 Yaralı(5/10)5


Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek, Başbakan İbadi'nin Başbakanlık ofisini ve parlamento binasını bastı.Bölgenin güvenliğinden sorumlu güçler, havaya yoğun bir şekilde ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalışırken, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam'a (Barış Tugayları) bağlı çok sayıda milis de Yeşil Bölge yakınlarına geldi.



Yeşil Bölge'ye çok sayıda güvenlik gücü ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Güvenlik güçleri çok sıkı korunan Yeşil Bölge'ye giren hükümet karşıtı protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullandı.








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