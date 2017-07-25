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Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
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Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil ve Tanımayacağız

IRAK'TA REFERANDUM İPLERİ GERDİ, İBADİ SERT ÇIKTI: YASAL DEĞİL VE TANIMAYACAĞIZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili "Anayasada tek taraflı referandum ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız." dedi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız(9/10)5

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandum planına sert tepki gösterdi.

"UYARIYORIM, REFERANDUMDAN SONRAKİ TEHLİKE HEPİMİZİ ETKİLER"

Bağımsızlık referandum planıyla ilgili olarak "IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye Başbakan İbadi, "Kendilerini uyarıyorum, referandum sonucunda doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor." dedi.

"YASAL DEĞİL, TANIMAYACAĞIZ"

Kürtlerin de bütün Irak halkının da iradesine saygı duyduklarının altını çizen İbadi, "Tek taraflı referandum yapmak ve ayrılmak anayasaya aykırı, yasal olmayan bir adımı biz de tanımayacağız" diye konuştu.

REFERANDUM KARŞITLARINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir grup siyasetçi ve medya mensubunun, 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumuna" karşı hayır kampanyası yürüteceği belirtildi.

"REFERANDUM ERTELENMEZSE KÖTÜ SONUÇLAR DOĞABİLİR"

Süleymaniye'den yayın yapan muhalif "NRT" kanalının Sahibi Şasivar Abdullah, katıldığı bir televizyon programında eylül ayında yapılması planlanan referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçların doğabileceğini belirtti.

"AKILLI OLAN HERKES REFERANDUMA KARŞI DURMALI"

IKBY'de zengin bir iş adamı olarak da tanınan Abdullah, "Referandumun 25 Eylül'de hiçbir şekilde yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Siyasi parti liderleri eğer bunda ısrar ederlerse, Kürt halkının geleceğiyle büyük bir kumar oynamış olacaklar. Akıllı olan herkesin tarihinden dolayı referanduma karşı durması lazım." dedi.

"REFERANDUMA HAYIR" KAMPANYASI BAŞLATILIYOR

"Önemli 5 siyasi partinin üst düzey sorumlularının da aralarında yer aldığı grupla kısa süre içinde referanduma hayır kampanyası başlatacağız" diyen Abdullah, bu grubun içinde önemli şahsiyetler, siyasiler ve vatandaşların bulunduğunu dile getirdi.

Abdullah, "Eğer referandum ertelenirse çok iyi bir iş yapacaklar. Biz de ertelenip daha sonra yapılacak referanduma destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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