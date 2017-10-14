Irak'ın Salahaddin kentindeki Tuzhurmatu bölgesinde, Peşmergeler ile Türkmen Haşdi birlikleri arasında çatışma çıktı.

Irak'ın Salahaddin kentindeki Tuzhurmatu bölgesinde, bir camiye saldırdığı iddia edilen Peşmergeler ile Türkmen Haşdi birlikleri arasında çatışma çıktı.

Peşmegelerin, Türkmen Haşdi birliklerinin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldığı öğrenildi.

CAMİYE BOMBA YERLEŞTİRDİLER

Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammed Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında silahlı çatışmanın Tuzhurmatu ilçe merkezinde başladığını ifade etti.

Abdulvahid, Dedegarib Camisi yakınına yerleştirilen bombanın polis güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi sırasında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını kaydetti.

KYB OFİSİNE DE ATEŞ AÇILDI

Polislere ateş açanların olay yerinden uzaklaşmasından sonra, ilçe merkezinde tansiyonun yükseldildiğini belirten Abdulvahid, Haşdi Şabi güçlerinin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) parti merkezine ateş açtığını iddia ederek, çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Çatışmaların devam ettiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada