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ırak'ta milyonlar sokağa iniyor

IRAK'TA MİLYONLAR SOKAĞA İNİYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'ın yayınladığı habere göre Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta bugün 1 milyonu aşkın kişinin meydanlara inmesi bekleniyor.

Tarih : 24 Mart 2017, 15:32
Puan Ver : Irak'ta Milyonlar Sokağa İniyor(7/10)7


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'ın yayınladığı habere göre Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta bugün 1 milyonu aşkın kişinin meydanlara inmesi bekleniyor.



Sadr Hareketi kapsamından protestocularının ismini değiştirdiği Tahrir Meydanı artık Reform Meydanı olarak adlandırılıyor. Bugün düzenlenecek olan gösteriye hareketin lideri Mukteda es Sadr'da katılıp konuşma yapacak. Musteda es Sadr'ın katılacağı gösteriye 1 milyonun üzerinde kişinin katılması bekleniyor.



 



kaynak:vatandanhaber

 








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