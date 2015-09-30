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IRAK'TA KAÇIRILAN TÜRK İŞÇİLER SERBEST


IRAK'TA KAÇIRILAN TÜRK İŞÇİLER SERBEST
Tarih : 30 Eylül 2015, 10:11
Puan Ver : Irak'ta Kaçırılan Türk İşçiler Serbest(5/10)7


Irak'ta kaçırılan 16 Türk işçi 28 gün sonra serbest bırakıldı. İşçiler Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne teslim edildi.



Serbest bırakılan Türk işçilerin durumu ve gelişmelerle ilgili tweet'ler atan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bir süredir Bağdat'ta alıkonulan 16 işçimizi az önce Bağdat Büyükelçimiz teslim aldı. Bazı işçilerimizle telefonda konuştum" dedi.








Etiketler: Irak  Ta  Kaçırılan  Türk  İşçiler  Serbest    haber

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