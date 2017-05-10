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ırak'ta kaçırılan siviller serbest bırakıldı

IRAK'TA KAÇIRILAN SİVİLLER SERBEST BIRAKILDI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 7 aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:36
Puan Ver : Irak'ta Kaçırılan Siviller Serbest Bırakıldı(8/10)5


Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz  belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığı  belirtildi.



Bağdat Polis Devriye Müdürü Mueyyed Temimi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Öğrencilerin saat 01.30'da Bağdat'a bağlı Taci bölgesinde gözleri ve  elleri kapalı şekilde sokağa bırakıldıkları ihbarını aldık. Olay yerine gidip  öğrencileri aldık ve ailelerine teslim ettik." dedi.



Serbest bırakılanlar arasında bulunan Hamza Ali ise iki gün elleri ve  gözleri kapalı şekilde aralıksız işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.



Ali, kendilerini kaçıranların bir daha gösterilere katılmamalarını  istediklerini dile getirdi.



 



kaynak:milliyet








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