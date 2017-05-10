IRAK'TA KAÇIRILAN SİVİLLER SERBEST BIRAKILDI
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 7 aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi.
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtildi.
Bağdat Polis Devriye Müdürü Mueyyed Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin saat 01.30'da Bağdat'a bağlı Taci bölgesinde gözleri ve elleri kapalı şekilde sokağa bırakıldıkları ihbarını aldık. Olay yerine gidip öğrencileri aldık ve ailelerine teslim ettik." dedi.
Serbest bırakılanlar arasında bulunan Hamza Ali ise iki gün elleri ve gözleri kapalı şekilde aralıksız işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.
Ali, kendilerini kaçıranların bir daha gösterilere katılmamalarını istediklerini dile getirdi.
kaynak:milliyet
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