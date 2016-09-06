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ırak'ta hastane yakınında bombalı saldırı: 7 ölü

IRAK'TA HASTANE YAKININDA BOMBALI SALDIRI: 7 ÖLÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 13:35
Puan Ver : Irak'ta Hastane Yakınında Bombalı Saldırı: 7 Ölü(9/10)7


Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentin ortasındaki El-Karrade bölgesinde bulunan Abdulmecid Hastanesi'nin yakınında bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.








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