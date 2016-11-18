IRAK'TA DÜĞÜN SALONUNA SALDIRI
Felluce kentinde düğün salonunu hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Felluce'de düğün salonunu hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Enbar Operasyonlar Komutanlığında görevli Albay Velid Duleymi, Felluce'nin 23 kilometre güneyinde yer alan Amiriyye'deki düğün salonunu hedef alan saldırının, bomba yüklü araçla düzenlendiğini belirtti.
kaynak:milliyet
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