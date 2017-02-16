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Irak'ta Deaş'ın Sözde Musul Valisi Öldürüldü
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ırak'ta deaş'ın sözde musul valisi öldürüldü

IRAK'TA DEAŞ'IN SÖZDE MUSUL VALİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun bombardımanında terör örgütü adına kenti yöneten Hamid Ahmed İbrahim vuruldu. İki saldırıda lider kadrosundan dört ismin daha öldürüldüğü bildiriliyor.

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:04
Puan Ver : Irak'ta Deaş'ın Sözde Musul Valisi Öldürüldü(8/10)5


Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında aralarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.



Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon uçakları kentin batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'ndeki terör karargahını vurdu. Saldırıda DEAŞ'ın sözde Musul valisi Hamid Ahmed İbrahim ile örgütün para transferinden sorumlu Hamadi Ahmed Summak ve kentte DEAŞ toplantılarını organize eden Ebu Haldun öldürüldü.



 



kaynak:milliyet








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