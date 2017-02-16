

Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında aralarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.







Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon uçakları kentin batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'ndeki terör karargahını vurdu. Saldırıda DEAŞ'ın sözde Musul valisi Hamid Ahmed İbrahim ile örgütün para transferinden sorumlu Hamadi Ahmed Summak ve kentte DEAŞ toplantılarını organize eden Ebu Haldun öldürüldü.







kaynak:milliyet