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ırak'ta daeş ile çatışma: 51 ölü

IRAK'TA DAEŞ İLE ÇATIŞMA: 51 ÖLÜ

Ramadi'de Irak güçleri ile DAEŞ militanları arasında çıkan çatışmalarda 51 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Tarih : 25 Aralık 2015, 10:51
Puan Ver : Irak'ta Daeş İle Çatışma: 51 Ölü(8/10)10


Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Ramadi  kentinde, güvenlik güçleri ile terör örgütü DAEŞ militanları arasında çıkan  çatışmalarda, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

 








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