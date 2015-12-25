IRAK'TA DAEŞ İLE ÇATIŞMA: 51 ÖLÜ
Ramadi'de Irak güçleri ile DAEŞ militanları arasında çıkan çatışmalarda 51 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Ramadi kentinde, güvenlik güçleri ile terör örgütü DAEŞ militanları arasında çıkan çatışmalarda, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar