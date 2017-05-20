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ırak'ta çifte saldırı! çok sayıda ölü var

IRAK'TA ÇİFTE SALDIRI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra kentlerinde dün akşam aynı anda canlı bombalar dehşet saçtı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:19
Puan Ver : Irak'ta Çifte Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var(8/10)9


Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra kentlerinde dün akşam aynı anda canlı bombalar dehşet saçtı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerle ilgili farklı açıklamalar var. Yerel kaynaklar şimdiye kadar 80 kişinin öldüğünü, uluslararası haber ajansları ise ölü sayısının 8 olduğunu belirtiyor. Ancak ölü sayısı çok daha fazla olabilir.



Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra kentinin güneyinde yapılan intihar saldırılarında ilk belirlemelerde göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan da yaralanmıştı.



Yerel kaynaklardan gelen son bilgiler ise ölü sayısının çok saha yüksek olduğunu gösteriyor. Iraqi news haber sitesi ölü sayısının 80 olduğunu iddia ediyor. Reuters haber ajansı ise şimdiye kadar 8 cesedin bulunduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.



Basra'daki saldırıda bir arabalı intihar saldırganı kontrol noktasında aracı patlattı. Bağdat'ta ise intihar bombacısı polis merkezinin 100 metre yakınında kendisini patlattı.



Bağdat'taki saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi.



 



kaynak:milliyet








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