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ırak'ta bombalı dehşet: 77 ölü

IRAK'TA BOMBALI DEHŞET: 77 ÖLÜ

El Hille'de Şii hacıları hedef alan IŞİD saldırısında, bir restoran ve benzinciye yakın noktadaki kontrol noktası havaya uçuruldu.

Tarih : 25 Kasım 2016, 09:26
Puan Ver : Irak'ta Bombalı Dehşet: 77 Ölü(9/10)6


Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki El-Hille'de düzenlenen bombalı saldırıda 77 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.



Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi. IŞİD, 200'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etti.



El-Hille'de bir restoran ve benzinciye yakın konumda bulunan kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğunu Şii hacılar oluşturuyor.



Bölgeden gelen bazı haberlerde araçtaki bombanın şiddeti nedeniyle benzinliğin de havaya uçtuğu ve bunun da ölenlerin sayısını artırdığı bilgisi yer aldı.



 



kaynak:milliyet








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