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ırak'ta askeri helikopter düştü

IRAK'TA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Irak'ın Musul kentinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter düştü. helikopterin terör örgütü IŞİD tarafıdan düşürüldüğü belirtiliyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:21
Puan Ver : Irak'ta Askeri Helikopter Düştü(5.9/10)9


Irak'ın Musul kentinde bir askeri helikopterin terör örgütü IŞİD'in saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği  belirtildi. 



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait  helikopter IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu kentin kuzeydoğusundaki  Mühendisler Mahallesi'nde düştü.



IŞİD tarafından düşürülen helikopterdeki iki pilotun hayatını  kaybettiği aktarıldı.



Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı olay hakkında henüz resmi bir  açıklama yapmadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Irak  Ta  Askeri  Helikopter  Düştü    haber

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