

Irak'ta 3 Amerikalı müteahhitin iki gündür kayıp oldukları açıklandı. CNN'e konuşan bir yetkili, "Bir şirket 3 müteahhitin iki gün önce kaybolduğunu rapor etti. Bu kişiler Amerikalı. Şu an rapora bakıyoruz" dedi. Irak güvelik güçlerinden bir yetkili de kayıp olan kişilerden ikisinin hem Irak hem ABD vatandaşlığının olduğunu, diğerinin ise sadece ABD vatandaşı olduğunu ifade etti.











Adını açıklamayan bir kaynak da kayıp kişilerin Bağdat'ın Dora bölgesinde kaldıklarını, Cuma günü bir grubun bölgeye gelerek bazı kişileri yakalayıp kaçırdığını söyledi. Aynı kişi, kaçırılanların bir araç konvoyundaki arabalardan birine bindirilerek götürüldüğünü belirtti.







Dora bölgesi Sünni, Şii, Hıristiyan ve diğer dinlerin mensuplarının birlikte yaşadıkları bir bölge olarak biliniyor.