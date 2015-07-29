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ırak'ta 117 ışid militanı öldürüldü

IRAK'TA 117 IŞİD MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak yürütülen operasyonlarda 117 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Irak'ta 117 Işid Militanı Öldürüldü(7/10)9


Irak Askeri Operasyonlar Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyi ve batısında düzenlediği 19 hava saldırısında örgüte ait 33 askeri mevzi vuruldu, 53 militan öldü. Saldırıda ayrıca örgüte ait bir kontrol noktasının vurulduğu, 10 tünel ile 12 sığınağın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.



AA muhabirine konuşan peşmerge güçlerinden Yüzbaşı Şirzad Zahuli, koalisyon güçlerinin Musul'un Keski bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 10 örgüt üyesinin öldüğünü dile getirdi.








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