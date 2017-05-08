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ıraklı kürtler sonbaharda referanduma hazırlanıyor

IRAKLI KÜRTLER SONBAHARDA REFERANDUMA HAZIRLANIYOR

İngiliz gazetesine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'nin danışmanı, referandumun Kerkük'ü de kapsayacağını belirterek ABD Başkan Yardımcısı Pence ile konunun görüşüldüğünü açıkladı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:35
Puan Ver : Iraklı Kürtler Sonbaharda Referanduma Hazırlanıyor(5/10)3


İngiliz The Times gazetesi, bölgedeki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Iraklı Kürtlerin sonbaharda bağımsızlık referandumuna hazırlandığını duyurdu. Gazeteye konuşan, Irak merkezi hükümeti eski dışişleri ve maliye bakanı Hoşyar Zebari, "Irak'ın geleceğinden umudu kestik" diyerek IŞİD'e karşı yürütülen Musul operasyonunun sona ermesinin beklendiği sonbahar aylarında bağımsızlık oylamasının yapılmasının planlandığını açıkladı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Havrami de aynı haberde yer alan açıklamasında, referandumun Kerkük'ü de kapsayacağını söyledi. Havrami, referendum konusunun, Barzani ile ABD Başkan yardımcısı Mike Pence arasında da ciddi şekilde tartışıldığını gazeteye açıkladı. Hemin Havrami, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Iraklı  Kürtler  Sonbaharda  Referanduma  Hazırlanıyor    haber

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