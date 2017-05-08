

İngiliz The Times gazetesi, bölgedeki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Iraklı Kürtlerin sonbaharda bağımsızlık referandumuna hazırlandığını duyurdu. Gazeteye konuşan, Irak merkezi hükümeti eski dışişleri ve maliye bakanı Hoşyar Zebari, "Irak'ın geleceğinden umudu kestik" diyerek IŞİD'e karşı yürütülen Musul operasyonunun sona ermesinin beklendiği sonbahar aylarında bağımsızlık oylamasının yapılmasının planlandığını açıkladı.







Irak Kürt Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Havrami de aynı haberde yer alan açıklamasında, referandumun Kerkük'ü de kapsayacağını söyledi. Havrami, referendum konusunun, Barzani ile ABD Başkan yardımcısı Mike Pence arasında da ciddi şekilde tartışıldığını gazeteye açıkladı. Hemin Havrami, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.







kaynak:milliyet