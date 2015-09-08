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ıraklı kürtler pkk'yı istemiyor

IRAKLI KÜRTLER PKK'YI İSTEMİYOR

Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho İlçesi Kaymakamı Muhammet, bölge halkının artık terör örgütü PKK'nın topraklarından çıkmasını istediğini belirtti.

Tarih : 08 Eylül 2015, 17:43
Puan Ver : Iraklı Kürtler Pkk'yı İstemiyor(7/10)9


Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho İlçesi Kaymakamı Halil Muhammet, bölge halkının artık terör örgütü PKK'nın topraklarından çıkmasını istediğini belirtti. 





Muhammet, Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "PKK'nın kampları nedeniyle Zaho sınırları içindeki 184 köyden 115'ine gidemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir çalışma yürütemiyoruz. Vatandaşlarımız da köylerine gidip bağ bahçesini, tarlasını, arazisini değerlendirmek istiyor. Fakat PKK buna izin vermiyor. Bölge halkı artık PKK'nın bölgeyi terk etmesini istiyor" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Iraklı  Kürtler  Pkk    İstemiyor    haber

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