IRAKLI GENCİN ÖLÜMÜNDE 30 BİN DOLAR ŞÜPHESİ!
Iraklı 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın ölümüyle ilgili 2 arkadaşı gözaltına alındı. Cabbar'ın üzerindeki 30 bin dolar için öldürüldüğü iddia edildi
Mersin'de sokak ortasında öldürülen Iraklı 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın katil zanlısı olduğu belirlenen 2 arkadaşı yakalandı.
Merkez Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde 13 Ocak'ta evine giden Yasir Muvvafoğ Cabbar, 14 kurşunla vurularak öldürüldü. 2 ay önce Mersin'e geldiği belirlenen Cabbar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada arkadaşları olduğu belirlenen 27 yaşındaki Münir C. ile 28 yaşındaki Serdar E. katil zanlısı olarak gözaltına alındı.
30 BİN DOLAR İDDİASI
Cabbar'ın üzerine bulunan 30 bin doları için cinayeti işledikleri ileri sürülen, ancak iddiaları kabul etmeyen 2 şüpheli tutuklandı.
kaynak:habertürk
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