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IRAKLI, EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRÜP BAŞINDA 4 SAAT BEKLEDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ


Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Tarih : 12 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti(6/10)2

Düzce'de oturan 53 yaşındaki Ahyep Jebul Mohommat, kendisi gibi Iraklı eşi 42 yaşındaki Zeynep Mohommat'ı boğarak öldürdükten sonra 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİĞİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Cedidiye Mahallesi'nde Iraklı çiftin oturduğu 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ahyep Jebul Mohommat, iddiaya göre kendisini başka bir erkekle aldattığından şüphelendiği eşiyle tartıştı. Mohommat, tartışma sırasında eşini yatak odasında boğarak öldürdü.

CESEDİ BAŞINDA 4 SAAT BEKLEDİ

Eşinin yatağın üzerindeki cesedi başında yaklaşık 4 saat beklediği ileri sürülen Mohommat, daha sonra iç çamaşırıyla balkondan kendisini boşluğa bıraktı.

BALKONDAN ATLAYIP CANINA KIYDI

Mermer zemine düşerek ağır yaralanan Mohommat, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mohommat, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zeynep Mohommat'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı incelemeden sonra Düzce Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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