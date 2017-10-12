IRAKLI, EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRÜP BAŞINDA 4 SAAT BEKLEDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
Düzce'de oturan 53 yaşındaki Ahyep Jebul Mohommat, kendisi gibi Iraklı eşi 42 yaşındaki Zeynep Mohommat'ı boğarak öldürdükten sonra 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİĞİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Olay, Cedidiye Mahallesi'nde Iraklı çiftin oturduğu 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ahyep Jebul Mohommat, iddiaya göre kendisini başka bir erkekle aldattığından şüphelendiği eşiyle tartıştı. Mohommat, tartışma sırasında eşini yatak odasında boğarak öldürdü.
CESEDİ BAŞINDA 4 SAAT BEKLEDİ
Eşinin yatağın üzerindeki cesedi başında yaklaşık 4 saat beklediği ileri sürülen Mohommat, daha sonra iç çamaşırıyla balkondan kendisini boşluğa bıraktı.
BALKONDAN ATLAYIP CANINA KIYDI
Mermer zemine düşerek ağır yaralanan Mohommat, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mohommat, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Zeynep Mohommat'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı incelemeden sonra Düzce Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
- Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
- Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
- Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
- Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
- Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
- Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
- Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
- Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi
DÜNYA HABERLERİ
- Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
- Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!
- Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
- Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
- Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
Bu Haberle İlgili Yorumlar