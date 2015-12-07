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IRAKLI BAŞKANDAN RUSYALI TEHDİT!


IRAKLI BAŞKANDAN RUSYALI TEHDİT!
Tarih : 07 Aralık 2015, 09:12
Puan Ver : Iraklı Başkandan Rusyalı Tehdit!(6/10)4


Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el Zamili, Türkiye'nin



Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım



isteyebileceklerini söyledi.

 

El Arab el Cedid gazetesine konuşan El Zamili, “Türkiye'nin işgaline ve Irak'ın



egemenliğini ihlal etmesine karşı kısa süre içinde Rusya'dan Irak'a doğrudan askeri



müdahalede bulunmasını isteyebiliriz” dedi.

 

Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan Musul'a asker gönderdiğini yineleyen El Zamili,



daha önce de Türk askeri bir an önce Irak'tan ayrılmazsa Türkiye'ye karşı askeri



operasyon düzenleyeceklerini söylemişti.

 








Etiketler: Iraklı  Başkandan  Rusyalı  Tehdit    haber

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