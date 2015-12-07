

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el Zamili, Türkiye'nin







Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım







isteyebileceklerini söyledi.







El Arab el Cedid gazetesine konuşan El Zamili, “Türkiye'nin işgaline ve Irak'ın







egemenliğini ihlal etmesine karşı kısa süre içinde Rusya'dan Irak'a doğrudan askeri







müdahalede bulunmasını isteyebiliriz” dedi.







Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan Musul'a asker gönderdiğini yineleyen El Zamili,







daha önce de Türk askeri bir an önce Irak'tan ayrılmazsa Türkiye'ye karşı askeri







operasyon düzenleyeceklerini söylemişti.



