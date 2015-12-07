IRAKLI BAŞKANDAN RUSYALI TEHDİT!
Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el Zamili, Türkiye'nin
Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım
isteyebileceklerini söyledi.
El Arab el Cedid gazetesine konuşan El Zamili, “Türkiye'nin işgaline ve Irak'ın
egemenliğini ihlal etmesine karşı kısa süre içinde Rusya'dan Irak'a doğrudan askeri
müdahalede bulunmasını isteyebiliriz” dedi.
Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan Musul'a asker gönderdiğini yineleyen El Zamili,
daha önce de Türk askeri bir an önce Irak'tan ayrılmazsa Türkiye'ye karşı askeri
operasyon düzenleyeceklerini söylemişti.
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