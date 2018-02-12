IRAK'IN YENİDEN İNŞASI 87 MİLYAR DOLARA MâL OLACAK
Irak hükümeti, DEAŞ ile yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için 87 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ifade etti.
"KONUT SEKTÖRÜ EN İHTİYAÇ DUYULAN ALAN"
Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, DEAŞ'ın ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti.
11 BİN 500 EV YIKILDI
Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11 bin 500 evin yıkıldığı 35 bin evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi.
Ülkenin en büyük ikinci kentinden DEAŞ çıkarılmış olsa da, örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasına kurduğu bubi tuzaklarının hâlâ tamamen temizlenmediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da belirtiliyor.
DEAŞ ile çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40.000'e yakın evin ya tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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