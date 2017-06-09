

Mesut Barzani'nin liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihteki ilk bağımsız Kürt devleti için düğmeye basmış, bağımsız Kürt devleti için 25 Eylül'de referanduma gideceklerini duyurmuştu.







Bu referandumu kararına Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada “Bu vahim bir hatadır. Irak'ın toprak bütünlüğü temel politikamızdır. Bu bölgedeki istikrarsızlığı artıracak bir adımdır” denildi.







ABD DE 'BİRLEŞİK IRAK' VURGUSU YAPMIŞTI!



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, 25 Eylül'de yapacağı ‘bağımsızlık referandumu' ile ilgili olarak, “ABD olarak biz birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz” demişti.







kaynak:çağdaşses