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IRAK'IN DEAŞ'TAN TEMİZLEDİĞİ SINIR KAPISI, 3 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI


Irak'ın DEAŞ'tan Temizlediği Sınır Kapısı, 3 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
Tarih : 30 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Irak'ın Deaş'tan Temizlediği Sınır Kapısı, 3 Yıl Sonra Yeniden Açıldı(9/10)5

Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Irak ve Ürdün hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Irak Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarını kurtarıp egemenliğini sağladığı bu dönemde, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi için Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına karar verildi." denildi.

TEMİZLENİNCE 3 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

İki ülkeyi birbirine bağlayan uluslararası kara yolunun terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğine işaret edilen açıklamada, sınır kapısının açılmasıyla "insani, ekonomik, ticari ilişkilerde sıçrama yaşanacağı ve karşılıklı hareket kolaylığı sağlanacağı" ifade edildi.

Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı, DEAŞ saldırıları nedeniyle 2014'te kapatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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