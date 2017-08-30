IRAK'IN DEAŞ'TAN TEMİZLEDİĞİ SINIR KAPISI, 3 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI
Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.
ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR
Irak ve Ürdün hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Irak Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarını kurtarıp egemenliğini sağladığı bu dönemde, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi için Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına karar verildi." denildi.
TEMİZLENİNCE 3 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI
İki ülkeyi birbirine bağlayan uluslararası kara yolunun terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğine işaret edilen açıklamada, sınır kapısının açılmasıyla "insani, ekonomik, ticari ilişkilerde sıçrama yaşanacağı ve karşılıklı hareket kolaylığı sağlanacağı" ifade edildi.
Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı, DEAŞ saldırıları nedeniyle 2014'te kapatılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar