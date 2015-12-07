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ırak'ı ancak yeni bir atatürk kurtarır

IRAK'I ANCAK YENİ BİR ATATÜRK KURTARIR

Irak'ta bir dönem milletvekilliği yapan liberal Şii din adamı İyad Cemaleddin ülkesini ancak yeni bir Atatürk'ün kurtarabileceğini söyledi

Tarih : 07 Aralık 2015, 09:32
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El Arabiya'da yayınlanan 'Gündem' programına katılan, laiklik ve İran'ın Irak'a müdahalesi gibi konulardaki görüşleriyle dikkat çeken Şii din adamı, burada yaptığı açıklamada; "Irak'ın yeniden birliğini sağlayabilmek için yasayı zorla uygulayabilecek bir Iraklı Atatürk lazım" diye konuştu.



Din adamı olmasına karşın şeriat rejimine karşı çıkarak laikliği savunan ve Irak'ı bir arada tutmanın tek yolunun laiklik olduğunu savunan İyad Cemaleddin, Atatürk'ün bunun en iyi örneğini verdiğini kaydetti. Laikliğin Irak için en iyi rejim olduğunu savunan Şii din adamı; "Saddam'ı laik olması değil, peş peşe girdiği savaşlar devirdi. Saddam özel olarak Şiilere değil, kendisine karşı olan herkese düşmandı" görüşlerini dile getirdi.








Etiketler: Irak  I  Ancak  Yeni  Bir  Atatürk  Kurtarır    haber

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