

El Arabiya'da yayınlanan 'Gündem' programına katılan, laiklik ve İran'ın Irak'a müdahalesi gibi konulardaki görüşleriyle dikkat çeken Şii din adamı, burada yaptığı açıklamada; "Irak'ın yeniden birliğini sağlayabilmek için yasayı zorla uygulayabilecek bir Iraklı Atatürk lazım" diye konuştu.



Din adamı olmasına karşın şeriat rejimine karşı çıkarak laikliği savunan ve Irak'ı bir arada tutmanın tek yolunun laiklik olduğunu savunan İyad Cemaleddin, Atatürk'ün bunun en iyi örneğini verdiğini kaydetti. Laikliğin Irak için en iyi rejim olduğunu savunan Şii din adamı; "Saddam'ı laik olması değil, peş peşe girdiği savaşlar devirdi. Saddam özel olarak Şiilere değil, kendisine karşı olan herkese düşmandı" görüşlerini dile getirdi.