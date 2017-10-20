Irak güçlerinin tartışmalı bölgelerden çekildiği ile ilgili haberlere yalanlama geldi.

"ÇEKİLME HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

Irak İçişleri Bakanlığı, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki bazı tartışmalı bölgelerden çekildiğine ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"BİR TABUR DAHİ GERİ ÇEKİLMEDİ"

Bakanlık Müsteşarı Vehab et-Tai, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz, görev yerlerinde konuşlanmış durumda, federal polis, çevik kuvvet, terörle mücadele ya da ordu birliklerinden bir tabur dahi geri çekilmedi." ifadesini kullandı.

"GÜVENLİK BİRİMLERİ GÖREV BAŞINDA"

Kerkük Emniyet Müdürlüğünü arayarak son gelişmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Tai, kentte istikrarın hakim olduğunu, tüm güvenlik birimlerinin çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini aktardı.

"TARAFLI MEDYA, IRAK GÜÇLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Tai, bazı taraflı medya kuruluşlarının bu tür haberlerinin, Iraklı kahramanların azimlerini etkileme ya da halkı telaşlandırma teşebbüsünden ibaret olduğunu vurguladı.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZDEN HİÇBİRİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEDİ"

Diyala İli Polis Teşkilatı Sözcüsü Galib Atiyye de federal polis güçlerinin, ilin kuzeydoğusundaki tartışmalı bölgelerden Hanekin kazasında konuşlanmış durumda olduğunu belirterek, "Federal polisler, görevlerine doğal seyrinde devam ediyor, bölge güvenliği istikrarlı. Emniyet güçlerimizden hiçbiri bölgeden çekilmedi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ülkedeki bazı yerel medya organlarında bugün Peşmerge'nin bölgeye yönelmesinin ardından merkezi yönetime bağlı birliklerin Kerkük ve Diyala'dan çekildiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Irak merkezi hükümetine bağlı birlikler, dün Hanekin kazası ile Diyala'nın doğusundaki Celavla ve Kalar nahiyelerinde denetimi sağladığını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada