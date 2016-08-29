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ırak ve yemen'de intihar saldırıları: 63 ölü

IRAK VE YEMEN'DE İNTİHAR SALDIRILARI: 63 ÖLÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yemen'in Aden kentinde düzenlenen intihar saldırısında da ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 12:12
Puan Ver : Irak Ve Yemen'de İntihar Saldırıları: 63 Ölü(0/10)


Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneybatısında yer alan Kerbela'da düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti.



Yemen'in Aden kentinde de halk güne intihar saldırısıyla uyandı. En az 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, onlarca kişi de yaralandı.



Halk Direnişi Güçleri (HDG) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'de HDG'ye bağlı Ketaib el-Muhadara güçlerinin konuşlandığı Es-Senafir Okuluna, milislerin kahvaltı yaptıkları esnada patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.








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