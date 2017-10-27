Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Irak ve Türkiye Sınır Bölgelerine Baraj Kurulacak

IRAK VE TÜRKİYE SINIR BÖLGELERİNE BARAJ KURULACAK

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin tesisi adına önemli kararlar alındı. Buna göre, sınır bölgelerine 3 baraj kurulmasına karar verildi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Irak Ve Türkiye Sınır Bölgelerine Baraj Kurulacak(6/10)2

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin 5 bakan ve birçok bürokratla gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin tesisi adına önemli kararlar alındı. Bir süredir sınır bölgesine yapılması düşünülen 'barajlar' konusu masada görüşülen unsurlardan biri oldu. Biri Irak'a, ikisi Hakkari'de sınır bölgesine kurulacak 3 baraj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İbadi'yi kabulü sırasında gündeme geldi.

TARIM ALANLARI SULANACAK

Görüşmede barajların yapım sürecinin hızlandırılması kararı alındı. Heyetler arası temasta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu. Terör örgütünün sınırda geçiş güzergahını kapatacağı belirtilen barajlar için Türkiye bir süredir etüd çalışması yürütüyordu. Barajların isimleri 'Küçük Zap', 'Hacıbey' ve 'Karadağ' olacak. Edinilen bilgilere göre Küçük Zap Barajı'nın tamamı Irak'ta yapılacak. Türkiye, baraj yapımına destek verecek. Baraj tamamlandığında tarım alanlarını sulamada kullanılacak.

ERDOĞAN DİREKTİF VERDİ

Hacıbey ve Karadağ barajları ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınıra sıfır noktada inşa edilecek. Yapılacak barajlar Türkiye'nin enerji ihtiyacında kullanılacak. Sözkonusu projelere ilişkin ilk etüd raporları 2015 yılında Devlet Su İşleri tarafından hazırlanarak Irak tarafına iletilmişti. Barajların yapılacağı Zap Suyu Irak'a aktığı için Türkiye, sınıra yapılacak tesisler için Bağdat'ı da bilgilendiriyor. İki ülke bir süre önce 'Türk-Irak Teknik Heyeti' oluşturmuş, hatta ekibin eğitimi için bu yıl 13-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir program düzenlenmişti. Ankara'daki temasları sırasında İbadi, sözkonusu projelerden memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle hızlandırılan proje kapsamında barajların inşasına çok yakında başlanacak. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Ve  Türkiye  Sınır  Bölgelerine  Baraj  Kurulacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER