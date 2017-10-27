IRAK VE TÜRKİYE SINIR BÖLGELERİNE BARAJ KURULACAK
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin tesisi adına önemli kararlar alındı. Buna göre, sınır bölgelerine 3 baraj kurulmasına karar verildi.
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin 5 bakan ve birçok bürokratla gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin tesisi adına önemli kararlar alındı. Bir süredir sınır bölgesine yapılması düşünülen 'barajlar' konusu masada görüşülen unsurlardan biri oldu. Biri Irak'a, ikisi Hakkari'de sınır bölgesine kurulacak 3 baraj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İbadi'yi kabulü sırasında gündeme geldi.
TARIM ALANLARI SULANACAK
Görüşmede barajların yapım sürecinin hızlandırılması kararı alındı. Heyetler arası temasta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu. Terör örgütünün sınırda geçiş güzergahını kapatacağı belirtilen barajlar için Türkiye bir süredir etüd çalışması yürütüyordu. Barajların isimleri 'Küçük Zap', 'Hacıbey' ve 'Karadağ' olacak. Edinilen bilgilere göre Küçük Zap Barajı'nın tamamı Irak'ta yapılacak. Türkiye, baraj yapımına destek verecek. Baraj tamamlandığında tarım alanlarını sulamada kullanılacak.
ERDOĞAN DİREKTİF VERDİ
Hacıbey ve Karadağ barajları ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınıra sıfır noktada inşa edilecek. Yapılacak barajlar Türkiye'nin enerji ihtiyacında kullanılacak. Sözkonusu projelere ilişkin ilk etüd raporları 2015 yılında Devlet Su İşleri tarafından hazırlanarak Irak tarafına iletilmişti. Barajların yapılacağı Zap Suyu Irak'a aktığı için Türkiye, sınıra yapılacak tesisler için Bağdat'ı da bilgilendiriyor. İki ülke bir süre önce 'Türk-Irak Teknik Heyeti' oluşturmuş, hatta ekibin eğitimi için bu yıl 13-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir program düzenlenmişti. Ankara'daki temasları sırasında İbadi, sözkonusu projelerden memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle hızlandırılan proje kapsamında barajların inşasına çok yakında başlanacak. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
- Dünyanın En Hızlı Özel Jeti Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar