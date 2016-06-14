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ırak ve şemdinli kırsalında pkk'ya hava harekatı

IRAK VE ŞEMDİNLİ KIRSALINDA PKK'YA HAVA HAREKATI

Kuzey Irak'ın Kandil ve Hakurk ile Şemdinli'nin Mirgesav bölgelerinde tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:04
Puan Ver : Irak Ve Şemdinli Kırsalında Pkk'ya Hava Harekatı(8/10)10


Kuzey Irak'ın Kandil ve Hakurk ile Şemdinli'nin Mirgesav bölgelerinde tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Teröristlerin barındıkları sığınak ve barınaklar ateş altına alınarak imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 13 Haziran 2016 tarihinde 17.00-17.15 saatleri arasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav kırsalı bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Bölgede tespit edilen 9 hedefin vurulduğu, teröristlere ait sığınak ve barınakların ateş altına alınarak imha edildiği aktarıldı. Bölgedeki hasar ve zayiat çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.








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