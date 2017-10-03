IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BÜROSUNA EL BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRI
Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük'teki bürosuna otomatik silah ve el bombasıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bina hasar görürken ölen ya da yaralanan olmadı.
Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan bürosuna otomatik silah ve el bombasıyla saldırı düzenlendi.
ÖNDEN SİLAHLA TARAYIP, ARKA TARAFA BOMBA ATTILAR
ITC Bağdat Yolu Büro Koruması Ahmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde büromuzun nöbetçi korumasına kimliği belirsiz kişilerce iki yönden ateş açıldı. Silahlı saldırıyı müteakip büronun arka tarafına da iki el bombası atıldı." dedi.
BAĞDAT'TAN GÜVENLİK DESTEĞİ İSTENDİ
Binada hasara yol açan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyen Şahin, ITC bürolarına yönelik son günlerdeki saldırılara dikkati çekerek merkezi yönetimden Kerkük'e güvenlik desteği sağlamasını talep etti.
Şahin, "Bürolarımız sürekli saldırıya maruz kalıyor. Kentteki polis güçlerinin bizi korumakta yetersiz kalmasından dolayı Bağdat'ın buraya güç göndermesini istiyoruz." diye konuştu.
ITC Kale Bürosu ile parti bünyesindeki Fazıl Antika Kültür Derneği ve Türkmen Esnaflar Birliği de bir hafta içinde çeşitli saldırılara maruz kalmıştı.
Kaynak: haberinburada
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