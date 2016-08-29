IRAK SINIRINDAKİ PKK HEDEFLERİ TOP ATIŞINA TUTULDU
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan askeri birliklerden Yeşilova Bölgesi'nde belirlenen PKK hefleri yoğun şekilde top atışına tutuldu.
Irak sınırındaki Yeşilova bölgesinde 2 gün önce operasyona çıkan askerlere, sınır ötesinden bir grup PKK'lı terörist tarafından havan ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Bu saldırıda 1 askerin şehit olması ve 3 askerin yaralanmasından sonra bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı. Bu operasyonlar sürerken, Derecik Beldesi'nde bulunan Umurlu 34'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'ndan Yeşilova kırsalında belirlenen PKK hedefleri yoğun şekilde top atışına tutuldu. Dün akşam saatlerinde başlayan top atışları zaman zaman sürüyor
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