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Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan DEAŞ Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi

IRAK ORDUSUNUN OPERASYONUNDAN YARARLANAN DEAŞ KERKÜK'TE 2 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Irak ordusunun operasyonundan yararlanan terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün batısında El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 08:50
Puan Ver : Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi(6/10)2

Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'ün batısında iki köyü ele geçirdiği bildirildi.Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonla meşgul olmasından yararlanan DEAŞ militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

PETROL KUYULARINA DOĞRU İLERLİYORLAR

DEAŞ militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan DEAŞ üyeleri olduğunu aktardı.

"KERKÜK'TE KONTROL TAMAMEN SAĞLANDI" DEMİŞLERDİ

Irak ordusundan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda Kerkük kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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