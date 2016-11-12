Irak'ta IŞİD'den alınması için 17 Ekim'de operasyon başlatılan Musul'da ordu ilerleme sağlayamadığı gibi aldığı bölgeleri de elde tutmakta zorlanıyor. Bir albay ise durumu 'kabus' olarak niteledi.



Irak ordusunun Musul'un kırsal kesimlerinden kente girmesinin üzerinden bir hafta geçti. Ancak ordu, ilk etapta kentin içinde ele geçirdiği bazı bölgeleri kaybetti, diğer kısmı ise elinde zor tutmakta zorlanıyor.







ALBAYDAN ACI İTİRAF







Irak ordusundan bir Albay, Musul'daki durumu 'Kabus' olarak niteledi. Basına açıklama yapma yetkisinin bulunmadığı için adını vermeyen albay, görevli olduğu Musul'un içine giren 9'uncu zırhlı tümenin zor durumda olduğunu anlattı.















kaynak:haberler