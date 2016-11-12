IRAK ORDUSUNDAN MUSUL İTİRAFI: KABUSA DÖNDÜ!
Irak'ta IŞİD'den alınması için 17 Ekim'de operasyon başlatılan Musul'da ordu ilerleme sağlayamadığı gibi aldığı bölgeleri de elde tutmakta zorlanıyor. Bir albay ise durumu 'kabus' olarak niteledi.
Irak ordusunun Musul'un kırsal kesimlerinden kente girmesinin üzerinden bir hafta geçti. Ancak ordu, ilk etapta kentin içinde ele geçirdiği bazı bölgeleri kaybetti, diğer kısmı ise elinde zor tutmakta zorlanıyor.
ALBAYDAN ACI İTİRAF
Irak ordusundan bir Albay, Musul'daki durumu 'Kabus' olarak niteledi. Basına açıklama yapma yetkisinin bulunmadığı için adını vermeyen albay, görevli olduğu Musul'un içine giren 9'uncu zırhlı tümenin zor durumda olduğunu anlattı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar