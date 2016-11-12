İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı

ırak ordusundan musul itirafı: kabusa döndü!

IRAK ORDUSUNDAN MUSUL İTİRAFI: KABUSA DÖNDÜ!

Irak'ta IŞİD'den alınması için 17 Ekim'de operasyon başlatılan Musul'da ordu ilerleme sağlayamadığı gibi aldığı bölgeleri de elde tutmakta zorlanıyor. Bir albay ise durumu 'kabus' olarak niteledi.

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:19
Puan Ver : Irak Ordusundan Musul İtirafı: Kabusa Döndü!(10/10)8


 Irak ordusunun Musul'un kırsal kesimlerinden kente girmesinin üzerinden bir hafta geçti. Ancak ordu, ilk etapta kentin içinde ele geçirdiği bazı bölgeleri kaybetti, diğer kısmı ise elinde zor tutmakta zorlanıyor.



ALBAYDAN ACI İTİRAF



Irak ordusundan bir Albay, Musul'daki durumu 'Kabus' olarak niteledi. Basına açıklama yapma yetkisinin bulunmadığı için adını vermeyen albay, görevli olduğu Musul'un içine giren 9'uncu zırhlı tümenin zor durumda olduğunu anlattı.



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Irak  Ordusundan  Musul  İtirafı  Kabusa  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER