IRAK ORDUSU YAYINLADI! PEŞMERGE, SADDAM'IN YAPTIRDIĞI KÖPRÜYÜ BÖYLE HAVAYA UÇURMUŞ
Irak ordusu, Peşmergeler tarafından havaya uçurulan, Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı. Köprü, 1980 yılında Saddam Hüseyin tarafından yaptırılmış.
Irak ordusunun resmi twitter hesabında Kerkük ile Erbil arasında bulunan ve Peşmerge tarafından havaya uçurulduğu belirtilen Hindistan köprüsüyle ilgili görüntü yayınlandı. Twitter hesabında görüntülerin Hindistan köprüsüne ait olduğu ve Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.
PEŞMERGE YETKİLİLERİ: ÖNLEM AMACIYLA HAVAYA UÇURULDU
Peşmerge yetkilileri ise, patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu tarihi köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi. Patlatılan köprü kesinlikle tarihi Altınköprü köprü değil" denildi.
1980'DE SADDAM HÜSEYİN TARAFINDAN YAPTIRILMIŞ
Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan' dan getirilen bir mühendis tarafından yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor. Altınköprü'de eski ve tarihi olan ve birbirine bağlantılı iki köprü daha bulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yeralıyor..
Kaynak: haberinburada
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