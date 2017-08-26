IRAK ORDUSU, TELAFER'İN TAMAMINI DEAŞ'TAN GERİ ALDI
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın hakimiyetinde bulunan Telafer kenti, Irak ordusunun başlattığı operasyonla tamamen geri alındı.
TELAFER KALESİ'NDE IRAK BAYRAĞI DALGANIYOR
Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütünden kurtarma operasyonu kapsamında kenti örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.
Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.
20 AĞUSTOS'TA OPERASYON BAŞLATIŞMIŞTI
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.
DEAŞ'tan alınan Telafer'den ilk görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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