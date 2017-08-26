IRAK ORDUSU TELAFER'İN MERKEZİNDE! KENTİN YÜZDE 70'İ DEAŞ'TAN ALINDI
Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Telafer'in merkezine girdi. Kentin yüzde 70'ini teröristlerden temizleyen Irak ordusunun, kenti tamamen alması an meselesi.
Irak ordusu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın en önemli toprağı Telafer'in merkezine girildiğini açıkladı.
YÜZDE YETMİŞİ ALINDI
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ise Türkmen kenti Telafer'in yüzde 70'inin Irak ordusunun eline geçtiğini aktardı.
TAMAMEN ALINACAK
Irak basını, Telafer'in tamamen DEAŞ'in elinden alınmasının kısa süre içinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.
Kaynak: haberinburada
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