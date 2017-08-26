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Irak Ordusu Telafer'in Merkezinde! Kentin Yüzde 70'i DEAŞ'tan Alındı

IRAK ORDUSU TELAFER'İN MERKEZİNDE! KENTİN YÜZDE 70'İ DEAŞ'TAN ALINDI

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Telafer'in merkezine girdi. Kentin yüzde 70'ini teröristlerden temizleyen Irak ordusunun, kenti tamamen alması an meselesi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Irak Ordusu Telafer'in Merkezinde! Kentin Yüzde 70'i Deaş'tan Alındı(9/10)5

Irak ordusu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın en önemli toprağı Telafer'in merkezine girildiğini açıkladı.

YÜZDE YETMİŞİ ALINDI

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ise Türkmen kenti Telafer'in yüzde 70'inin Irak ordusunun eline geçtiğini aktardı.

TAMAMEN ALINACAK

Irak basını, Telafer'in tamamen DEAŞ'in elinden alınmasının kısa süre içinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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