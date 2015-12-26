IRAK ORDUSU RAMADİ'NİN MERKEZİNE GİRDİ
Irak'ın Ramadi kentinde Irak ordusunun IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. Irak ordusu hükümet binalarının bulunduğu Ramadi'nin merkezi Havz bölgesine girmeyi başardı.
Bubi tuzakları ve mayınlar ise Iraklı güçlerin ilerleyişini yavaşlatıyor. Halidiye İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim El Fehdavi, terörle mücadele birimi ve acil müdahale güçlerinin Ramadi merkezindeki Havz bölgesine girmeyi başardığını belirterek Ordu güçlerinin de operasyonlara katılmakta olduğunu kaydetti.
Çatışmalarda 20 IŞİD militanı öldürüldü. El Fevdavi açıklamasında koalisyon güçlerinin hava desteklerinin de önemli rol aldığını belirterek, IŞİD hedeflerine yönelik havadan saldırıların yoğunlaştığını ifade etti.
Yüksek binalarda bulunan IŞİD keskin nişancılarının da hava saldırılarında hedef alınmakta olduğu bildirilirken, güvenlik güçlerinin son 3 günde Ramadi'nin El Aramil, El Bekir ve El Zubat bölgelerinin kontrolünü sağladığı öğrenildi.
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