

Ordu sözcüsü, "Bölge tamamen kontrol altında" dedi ve IŞİD militanlarının varlığını gösteren hiçbir işaret olmadığını söyledi.







Bu durumun Ramadi'de IŞİD'in yenilgiye uğratılması anlamına geldiğini söyleyen sözcü, bununla birlikte kentte IŞİD'in hâlâ direndiği bölgelerin olabileceğini belirtti.







Irak birlikleri haftalardır kenti geri almaya çalışıyordu.







Bağdat'ın sadece 90 kilometre doğusunda bulunan, Sünni ağırlıklı kentin Mayıs'ta IŞİD'in eline geçmesi Irak ordusunun prestijine büyük darbe indirmişti.