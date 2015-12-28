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ırak ordusu ramadi'nin merkezinde

IRAK ORDUSU RAMADİ'NİN MERKEZİNDE

Irak güçleri Ramadi kent merkezinde, IŞİD militanlarının orduya direndiği resmi binaları ele geçirdi.

Tarih : 28 Aralık 2015, 09:17
Puan Ver : Irak Ordusu Ramadi'nin Merkezinde(9/10)10


Ordu sözcüsü, "Bölge tamamen kontrol altında" dedi ve IŞİD militanlarının varlığını gösteren hiçbir işaret olmadığını söyledi.



Bu durumun Ramadi'de IŞİD'in yenilgiye uğratılması anlamına geldiğini söyleyen sözcü, bununla birlikte kentte IŞİD'in hâlâ direndiği bölgelerin olabileceğini belirtti.



Irak birlikleri haftalardır kenti geri almaya çalışıyordu.



Bağdat'ın sadece 90 kilometre doğusunda bulunan, Sünni ağırlıklı kentin Mayıs'ta IŞİD'in eline geçmesi Irak ordusunun prestijine büyük darbe indirmişti.








Etiketler: Irak  Ordusu  Ramadi  Nin  Merkezinde    haber

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