IRAK ORDUSU RABİA SINIR KAPISI'NDA KONTROLÜ SAĞLADI
Irak ordusunda görevli Albay Hasan Rıza, yaptığı açıklamada, "Orduya bağlı 15. Bölük güçleri, Musul'un kuzeybatı kesimindeki Rabia Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı" dedi.
PKK'DAN KİBARCA RİCA ETMİŞLER
Ordunun PYD'li teröristlerden bölgeden çekilmesini istediğini belirten Rıza, "Suriye geçmelerini istedikten ve bunun gerçekleşmesinden sonra sınır kapısında kontrol sağlandı." dedi.
3 YILDIR KAPALIYDI
Rıza, Irak ordusunun yaklaşık bir hafta önce Rabia nahiyesinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bugün de 2014'ten bu yana kapalı olan sınır kapısı binasında konuşlandığını ve buradaki güvenlik işlemlerini de ele aldığını aktardı.
PEŞMERGE ALDI, PKK YÖNETTİ
Terör örgütü PKK/PYD, Peşmerge güçlerinin Rabia nahiyesini DEAŞ'tan aldığı Ekim 2014'ten bu yana sınır kapısının iki tarafını da elinde bulunduruyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar