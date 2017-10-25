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IRAK ORDUSU RABİA SINIR KAPISI'NDA KONTROLÜ SAĞLADI


Irak Ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda Kontrolü Sağladı
Tarih : 25 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Irak Ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda Kontrolü Sağladı(10/10)6

Irak ordusunda görevli Albay Hasan Rıza, yaptığı açıklamada, "Orduya bağlı 15. Bölük güçleri, Musul'un kuzeybatı kesimindeki Rabia Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı" dedi.

PKK'DAN KİBARCA RİCA ETMİŞLER

Ordunun PYD'li teröristlerden bölgeden çekilmesini istediğini belirten Rıza, "Suriye geçmelerini istedikten ve bunun gerçekleşmesinden sonra sınır kapısında kontrol sağlandı." dedi.

3 YILDIR KAPALIYDI

Rıza, Irak ordusunun yaklaşık bir hafta önce Rabia nahiyesinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bugün de 2014'ten bu yana kapalı olan sınır kapısı binasında konuşlandığını ve buradaki güvenlik işlemlerini de ele aldığını aktardı.

PEŞMERGE ALDI, PKK YÖNETTİ

Terör örgütü PKK/PYD, Peşmerge güçlerinin Rabia nahiyesini DEAŞ'tan aldığı Ekim 2014'ten bu yana sınır kapısının iki tarafını da elinde bulunduruyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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