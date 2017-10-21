Kuzey Irak'taki tartışmalı bölgelerde ilerleyen Irak ordusu, son olarak Musul'un Zummar kasabasını ve kasabadaki 2 petrol kuyusunu Peşmerge'den aldı.

Irak ordusunun "tartışmalı bölgeler"deki ilerleyişi devam ediyor. Ordu güçleri son olarak Musul'un Zummar kasabası ile iki petrol sahasını Peşmerge'den aldı. Kasabadaki Peşmerge güçleri geri çekildi.

ZUMMAR KASABASININ KONTROLÜ SAĞLANDI

Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı"nın, Irak devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Orduya bağlı 15.Tugay güçleri Musul'un 35 kilometre kuzeybatısındaki Zummar kasabasında kontrolü sağladı." denildi.

İKİ PETROL SAHASI IRAK ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Zummar kasabasındaki "Batme" ve "Ayn Zale" petrol sahalarının ordu güçlerinin eline geçtiğine işaret edilen açıklamada, böylece Irak güvenlik güçlerinin denetimine geçen petrol kuyularının sayısının 44'e ulaştığı ifade edildi.

PEŞMERGE TEK KURŞUN ATMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Irak güçleri, Kerkük'te bulunan Kuzey Petrol ve Doğal Gaz Şirketleriyle Baba Gürgür, Kuzey Bay Hasan ve Güney Bay Hasan, Avana, Cembur ve Habbaz gibi önemli petrol kuyularını hiçbir çatışma yaşanmadan Peşmerge'nin elinden almış ve Bağdat'ın kontrolüne geçmesini sağlamıştı.

TARTIŞMALI BÖLGELER

Kerkük vilayetinin tamamı, Diyala'nın Hanekin ilçesi ve ona bağlı Celavla, Sadiye, Karatepe kasabaları, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi ve Musul'un Sincar, Hamdaniye, Telkeyf ve Mahmur ilçeleriyle Zummar, Sinun, Rabia, Başika ve Güver kasabaları "tartışmalı bölgeler" arasında sayılıyor.

Kaynak: haberinburada