Yıkılması için daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne defalarca çağrıda bulunan ve olumlu yanıt alamayan Bağdat yönetimi, sonunda peşmerge heykelini yaktı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

K1 Askeri Üssü'nün kontrol altına alınmasının ardından kutlamalar yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri dışarda bulunan dev peşmerge heykelinin çevresini sardı. Heykel yine yıkılmadı, fakat etrafındaki inşaat iskelesi benzin dökülerek ateşe verildi.

HEYKEL YAKILIRKEN KUTLAMA YAPILDI

Heykelin üzerinden siyah dumanların yükseldiği görülürken heykelin yakılışı sırasında da kutlamalar devam etti.

IKBY BAYRAKLARI YERİNE IRAK BAYRAKLARI ASTILAR

Irak güçleri, K1 Askeri Üssü'ndeki bayrakları ve heykelin hemen yanında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakları da indirerek yerine Irak bayrakları astı.

BARZANİ POSTERLERİ YERLE BİR EDİLDİ

Bu arada aynı bölgede Mesud Barzani'nin referandumdan kalma posterlerinin asılı olduğu bilbordlar da iş makineleri ile yıkıldı.

Kaynak: haberinburada