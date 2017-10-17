Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu
Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi
Mercedes'in Çatı Şirketi Daimler Ag Bölünüyor
Bu Akşam Oynanacak Monaco-Beşiktaş Maçı Trt 1'den Yayınlanacak
Barzani, Kerkük Operasyonuyla İlgili İlk Kez Konuştu, Kaçan Peşmergelerle İlgili Bazı Siyasileri Suçladı
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Antalyaspor, Seremoniye Futbolcularla Birlikte Çıkmak İsteyen Çocuklardan Para Alacak
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Düzenlenen Saldırıdan İlk Görüntüler
Büyükada İddianamesi Kabul Edildi! Whatsapp Yazışmaları İddianamede: İlk Ödev Telefonları Kapatın
Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk
Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
Şırnak'ta Maden Ocağında Göçük: 6 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi
Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı
121 Yıllık Katerina Köşkü Turizme Kazandırılacak
Şimşek: 5 Bin Kişi 1 Ton Altın Getirip Tahvil Ve Kira Sertifikası Aldı
Mtv'den Gelecek Yıl 13,6 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek
Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında

Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi

IRAK ORDUSU, KERKÜK'TEKİ DEV PEŞMERGE HEYKELİNİ ATEŞE VERDİ

Irak ordusu, Kerkük Havalimanı yakınlarında bulunan peşmerge heykelini yaktı. Ateşe verilen peşmerge heykelinin etrafında kutlamalar yapıldı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi(6/10)2

Yıkılması için daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne defalarca çağrıda bulunan ve olumlu yanıt alamayan Bağdat yönetimi, sonunda peşmerge heykelini yaktı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

K1 Askeri Üssü'nün kontrol altına alınmasının ardından kutlamalar yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri dışarda bulunan dev peşmerge heykelinin çevresini sardı. Heykel yine yıkılmadı, fakat etrafındaki inşaat iskelesi benzin dökülerek ateşe verildi.

HEYKEL YAKILIRKEN KUTLAMA YAPILDI

Heykelin üzerinden siyah dumanların yükseldiği görülürken heykelin yakılışı sırasında da kutlamalar devam etti.

IKBY BAYRAKLARI YERİNE IRAK BAYRAKLARI ASTILAR

Irak güçleri, K1 Askeri Üssü'ndeki bayrakları ve heykelin hemen yanında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakları da indirerek yerine Irak bayrakları astı.

BARZANİ POSTERLERİ YERLE BİR EDİLDİ

Bu arada aynı bölgede Mesud Barzani'nin referandumdan kalma posterlerinin asılı olduğu bilbordlar da iş makineleri ile yıkıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Ordusu  Kerkük  Teki  Dev  Peşmerge  Heykelini  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER