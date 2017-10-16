IRAK ORDUSU KERKÜK'E GİRDİ, KALEYE TÜRKMEN BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Irak ordusunun Kerkük'e girmesinin ardından 23 gündür Kerkük Kalesi'nde asılı olan IKBY bayrağı kaldırılarak yerine Türkmen bayrağı asıldı.
KALEYE IKBY BAYRAĞI ASTILAR
Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumundan 2 gün önce Türkmenler için tarihi öneme sahip Kerkük Kalesi'ne IKBY bayrağı asıldı. Yaşanan gelişme başta Türkmenler olmak üzere Kerkük halkının büyük tepkisine yol açtı.TÜRKMEN BAYRAĞI KALEYE ASILDI
Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin dün akşam başlattıkları operasyon sonrası, IKBY'ye bağlı vali ve peşmerge güçleri Kerkük'ü terk etti. Ardından kaledeki IKBY bayrağı indirildi. Yerine önce Irak bayrağı ardından da kentteki diğer unsurlarında rıza göstermesiyle kaleye Türkmen bayrağı çekildi.KUTLAMA YAPILDI
Türkmenler ve Kerküklü Araplar bayrak değişimini coşkuyla karşıladı. Kale önünde kutlamalar yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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